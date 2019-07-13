مايان السيد.. أحبت الفن منذ طفولتها وحققت نجاحا أمام نجومه

مايان السيد أحد الوجوده الشبابية التي بزغ نجمها في مجال التمثيل مؤخرا، وأثبتت موهبتها وحققت نجاحا كبيرا إثر مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية التليفزيونية والسينمائية.

واحتلت الفنانة مركزا متقدما في "تريند جوجل" مصر، بعدما حلت ضيفة مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، تحدثت خلاله عن مشوارها الفني والأعمال التي شاركت بها، والفنانين الذين دعموها.

"الوطن" تستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة مايان السيد:

- ولدت في 8 نوفمبر 1997 بالقاهرة، تدرس المسرح والسينما في إحدى الجامعات الخاصة.

- أحبت الفن منذ طفولتها وشاركت في عدد من الحفلات والمسرحيات المدرسية.

- بدايتها الفنية كانت عام 2016، حينما شاركت بمسلسل "أبو البنات" مع النجم مصطفى شعبان.

- في نفس العام شاركت بمسلسل "المغني" للكينج محمد منير، إخراج شريف صبري

- عام 2017 شاركت بمسلسل "الأب الروحي" الذي حقق نجاحا كبيرا، وبالموسم الرمضاني في نفس العام شاركت بمسلسل "ظل الرئيس" مع النجم ياسر جلال، مؤكدة أنها دوما سعيدة بمشاركتها بهذا العمل الفني.

- عام 2018 قدمت أول أعمالها السينمائية في فيلم "حرب كرموز" للنجم أمير كرارة، إخراج بيتر ميمي.

- عام 2018 شاركت بالجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي"، وقدمت مسلسل "كأنه إمبارح" بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق.

- شاركت رمضان الماضي في 3 مسلسلات، حققوا نجاحا كبيرا: "فكرة بمليون جنيه" من بطولة علي ربيع، "حدوتة مرة" للنجمة غادة عبدالرازق، ومسلسل "زودياك" المأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.