مايان السيد: نفسي أبقى فنانة شاملة أغني وأمثل وأرقص

حلت الفنانة مايان السيد ضيفة على الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر".

وكشفت السيد، تفاصيل مشاركتها في فيلم "حرب كرموز"، مع أمير كرارة وغادة عبدالرازق، مشيرةً إلى أنها وافقت على الفور، عندما أخبرها المخرج بيتر ميمي بمشاركة "كرارة".

مايان السيد: بعشق غادة عبد الرازق

وأضافت مايان: "بيتر ميمي قالي بثق فيكي، وعملنا بروفات كتير واتدربت على اللكنة الإسكندرانية القديمة".

وتابعت أن معظم مشاهدها في الفيلم جمعتها مع غادة عبدالرازق: "هذا الشيء أسعدني جدًا، فأنا أعشقها، لكنها خافت مني بعدما بالغت في توجيه القبلات والتحيات إليها، ودائمًا ما كنت أخبرها أنني أحبها".

وأعربت عن تمنيها أن تصبح فنانة شاملة، "نفسي أبقى فنانة شاملة أمثل وأغني وأرقص"، لكنها تحتاج أن تتدرب كثيرًا على الغناء، حيث أدت أغنية "يا واد تقيل"، للفنانة الراحلة سعاد حسني، على الهواء.

مايان السيد: علي ربيع عرفني من فيديو على انستجرام

وكشفت كواليس مشاركتها في مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، مع الفنان علي ربيع، والذي عُرض خلال شهر رمضان الماضي، قائلة: "فجأة لقيت شركة الإنتاج بتكلمني، وقالولي علي ربيع عايزك، فانا استغربت وقلت هو بنفسه هيكلمني؟!".

وأضافت أن علي ربيع طلب مقابلتها ليتحدث معها بشأن المشاركة في المسلسل: "قالي إنه عرفني من فيديو على (إنستجرام)، وكنت برقص على أغنية مافيا، وحس إن روحي هتبقى حلوة معاه".

وتابعت أنه كان كثير المزاح، الأمر الذي جعلها تضحك بشكل مستمر خلال كواليس تصوير المسلسل: "كنت بضحك بجد، ومشهد الولادة غطيت نفسي بالبطانية عشان أعرف أضحك تحتها، لأني كنت ميتة من الضحك".

جدير بالذكر أن مايان السيد ولدت في 8 نوفمبر 1997 بالقاهرة، ودرست المسرح والسينما في إحدى الجامعات الخاصة بعدما أحبت الفن منذ طفولتها وشاركت في عدد من الحفلات والمسرحيات المدرسية.

وكانت بدايتها الفنية كانت عام 2016، حينما شاركت بمسلسل "أبو البنات" مع النجم مصطفى شعبان وتوالت أعمالها حتى شاركت رمضان الماضي في 3 مسلسلات، حققوا نجاحا كبيرا: "فكرة بمليون جنيه" من بطولة علي ربيع، "حدوتة مرة" للنجمة غادة عبدالرازق، ومسلسل "زودياك" المأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.