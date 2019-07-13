تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أمين مخزن بشركة أدوات طبية مقيم بدائرة القسم، بوفاة والده بائع يبلغ من العمر 74 سنة ومقيم بدائرة القسم.

المتهم اقترض 10 آلاف جنيه من المجني عليه لإنشاء مطعم

وقال المبلغ إن شهود عيان أخبروه بقيام عامل بأحد المطاعم بترك العمل لمدة ساعة كاملة تزامنا مع تاريخ الوفاة، وعقب عودته تبين أنه في حالة اضطراب وبه خدوش بالوجه والرقبة، وإدعى شعوره بحالة إعياء، وانصرف ولم يعد للمطعم مرة أخرى.

جرى تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، توصلت جهوده إلى أن العامل المذكور ترك عمله عقب وفاة والد المُبلغ والاختباء بمنطقة الخصوص بالقليوبية، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقال إنه اقترض مبلغ 10 آلاف جنيه من المجني عليه لإقامة مطعم، إلا أنه أنفق المبلغ المالي، ولدى مطالبة المجني عليه برد المبلغ عقد العزم على قتله، وتوجه للشقة محل سكنه، وعقب دخوله دفعه أرضاً وخنقه باستخدام حبل فأودى بحياته، وفر هارباً.