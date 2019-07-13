صرحت نيابة إيتاي البارود بالبحيرة، بدفن جثة طفل عثر عليه الأهالي مشنوقا داخل دورة مياه مسجد قرية جبارس قبلي، عقب أداء صلاة الجمعة، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، وقيام المجني عليه بالانتحار لرسوبه في امتحان الإعدادية، ومروره بحالة نفسية سيئة.

الأهالي وجدوا الطفل معلق بحبل.. انتحر لرسوبه بالامتحان

وكان اللواء مجدي القمري مدير الأمن، تلقى إخطارا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، بالعثور على جثة "محمد. ع. هـ" 14 سنة، معلقة بحبل داخل إحدي دورات المياه بمسجد بقرية جبارس قبلي التابعة لمركز إيتاي البارود.

وانتقل ضباط المباحث لمكان الحادث وفريق من النيابة العامة، لمعاينة مسرح الجريمة، وتوصلت تحريات الرائد إسلام السعدني رئيس مباحث إيتاي البارود، بإشراف اللواء محمد هندي مدير المباحث، لعدم وجود شبهة جنائية، وأن المجني عليه انتحر داخل دورة مياه المسجد لرسوبه في امتحانات الإعدادية.