زار السفير ميشيل خريستوس ديامسيس سفير اليونان بالقاهرة اليوم السبت، دير سانت كاترين، وكان في استقباله وكيل الدير الأب سيميون والأب ياني والأب ميخائيل شورة الدير، وتوني كازامياس مستشار مطران دير سانت كاترين، وعدد من مشايخ القبائل البدوية بالمدينة.

وأشاد سفير اليونان بالقاهرة بالطبيعة الروحانية لمدينة سانت كاترين، وما تتمتع به من مناطق مقدسة وطبيعة خلابة.

وقال إن مصر تنعم بالأمن والأمان و تتميز بكرم أهلها وحفاوة استقبالهم للزائرين، لافتا إلى أن الشعب اليوناني يفضل زيارة مصر، وخاصة عشاق السياحة الدينية الذين يترددون بالألاف كل عام لزيارة المناطق الدينية بمدينة سانت كاترين، ويحرصون على أداء الصلوات داخل دير سانت كاترين.

وأضاف توني كازامياس مستشار مطران دير سانت كاترين، أن السفير اليوناني زار الشجرة المعلقة ومتحف الدير والمكتبة وبير موسى، كما صعد جبل موسى، ومن المقرر أن يقوم غدا بزيارة دير الراهبات بمنطقة وادي فيران خلال زيارته لمدينة سانت كاترين.

وأعلن أن دير سانت كاترين سينظم غدا حفلا لتكريم السفير اليوناني بمناسبة انتهاء مدة عمله بمصر، وتلقيبه بسفير الدير تكريما له.