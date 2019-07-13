هنأ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد أحمد عامر رئيس المعهد القومي للمعايرة، لاختياره رئيساً للمنظمة الأفريقية للمترولوجيا "AFRIMETS".

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر للجمعية العمومية للمنظمة، وذلك بمشاركة ممثلين من 28 دولة على مستوى قارة أفريقيا، بالإضافة إلى ممثلين عن المنظمات الدولية للمترولوجيا والمكتب الدولي للموازيين والمقاييس بفرنسا.

الجدير بالذكر أن الدكتور محمد عامر، يرأس المنظمة الفرعية للمترولوجيا NEWMET، وكان يشغل منصب نائب رئيس المنظمة للشؤون العلمية، كما شارك في العديد من الاجتماعات الدولية والمؤتمرات وورش العمل الخاصة باللجان الفنية بالمنظمة الأوروبية للمترولوجيا والمنظمة الأفريقية والاجتماعات السنوية الدورية لرؤساء معاهد المعايرة على مستوى العالم بمقر المكتب الدولي للمقاييس والموازين BIPM بفرنسا.