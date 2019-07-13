قال الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن للمجلس دورًا هامًا في التعاون مع القضايا التي تشغل اهتمامات المجتمع والدولة، مشيرًا إلى أن الدولة وضعت خطة للمجلس حيث تمثل رؤية "مصر 2030"، التي تعتبر بناء الإنسان أهمها.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن السياسات الثقافية لا تعني بالمنتج الثقافي فقط: "نحن معنيون بالقضايا التي تهم الدولة والمجتمع، مثل مكافحة التطرف والإرهاب، حيث نوصل الرسائل للشباب بشكل يتناسب مع أعمارهم وبأدوات تناسبهم أيضًا، كما نعقد الملتقيات والمنتديات والمؤتمرات ولدينا الإصدارات".

وتابع أن منصات التواصل الاجتماعي هامة للغاية في هذا الصدد، حيث جرى تدشين موقع إلكتروني جديد لدار الكتب والوثائق القومية: "حصل تطوير شامل للمحتوى، بدأنا بربط الفهارس الإلكترونية لدار الكتب، لتسهيل البحث عن المؤلفات والمقتنيات ثم الذهاب إلى الدار للاطلاع".

وقال إن المعلومات المغلوطة أكثر الآفات المصابة بها مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا يُجرى التحقق من الأخبار، لذلك تحاول الوزارة من خلال صفحاتها على السوشيال ميديا وضع المعلومات الدقيقة وتصحيح المفاهيم بشكل غير مباشر.

كما تحدث الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة عن حجب بعض جوائز الدولة التشجيعية، موضحا أن الأمر ليس شيئًا معيبًا طالما جرى التأكد من تطبيق المعايير بما لا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين، مضيفًا أن هذه الجوائز تحمل الدولة المصرية ولذلك يجب أن يكون لدى المتقدمين الحد الأدنى الذي يرقى بهم للحصول على هذه الجوائز.

وأشار إلى أن المجلس ناقش مسألة حجب جوائز الدولة التشجيعية في اجتماعه الأخير، وناقش ماهية الأسباب المؤدية لذلك، حيث لم يتقدم أحد إلى بعض الجوائز مثلما حدث في العلوم الاجتماعية.