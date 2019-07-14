"سما" دافعت عن أصحاب "متلازمة داون" وحصلت على 90%: نفسي أدخل كلية شرطة

حملت على عاتقها مهمة تغيير صورة خاطئة ارتسمت في أذهان البعض عن متحدي الإعاقة، وخصوصا أصحاب "متلازمة داون"، لتتحدى إعاقتها بإرادة حديدية وطموح لا يعرف اليأس، إلى أن حصلت على مجموع عال في الثانوية العامة يؤهلها لدخول أكبر الكليات الأدبية.

حصلت سما رامي على مجموع 90% في امتحانات الثانوية العامة، تخصص الشعبة الأدبية، لتصبح لديها الفرص لدخول إحدى كليات القمة من الشعبة الأدبية، بعد أن كانت وزارة التربية والتعليم استجابت لطلبها بحذف كلمة "البله المغولي" بحذف المصطلح من الكتاب المدرسي والاكتفاء بكلمة "متلازمة داون" وصفًا لهذه الحالة.

تروي "سما"، لـ"الوطن"، أنها فرحت جدا بخبر حصولها على هذا المجموع الذي كانت تتمنى أن تحقق أعلى منه، وخلال فترة الدراسة كانت تحرص على مذاكرة دروسها مدة 6 ساعات يوميا حتى تستطيع أن تحقق مجموعا كبيرا.

أكثر المواد المحببة لدى "سما"، كانت الفلسفة والمنطق والتاريخ وعلم النفس، والتي نجحت في تحقيق الدرجات النهائية في هذه المواد، بالإضافة إلى درجتها المتميزة في مادتي اللغة العربية والإنجليزية.

في يوم الامتحان كانت "سما" تفضل الاستيقاظ مبكرا لتأدية صلاة الفجر، بالإضافة إلى تخصيص وقت للدعاء ليوفقها الله في امتحانها، ثم تعمل على مراجعة المادة سريعا قبل الدخول إلى لجنة الامتحان.

ثلاث كليات تتمنى "سما" أن يحالفها الحظ والدخول في أحدهما، فكانت رغبتها الأولى هي الالتحاق بكلية الشرطة، أو كلية الفنون المسرحية لأنها تحب المسرح ومجال التمثيل، ورغبتها لأخيرة هي آداب لغة إنجليزية لأنها تحب تعلم هذه اللغة.