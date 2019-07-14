"أوقاف الإسكندرية" تعد خطة دعوية للتعريف بأهم مشايخ المحافظة

أعدت مديرية أوقاف الإسكندرية برئاسة الشيخ محمد خشبة، وكيل الوزارة، اليوم، خطة دعوية لإحياء الاحتفالات بمولد العارف بالله جابر الأنصاري، ضمن خطة المديرية بإقامة الأمسيات اليومية، للتعريف بأهم مشايخ المدينة والمحافظة، وذكر جانبًا من سيرتهم، يحاضر فيها قيادات الدعوة وبعض ‏الأئمة المميزين بالإدارة.

وقال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة، إن ذلك يأتي احتفالا بذكرى مولد العارف بالله جابر الأنصاري، وهو كان شيخا عالما، ورعا، صالحا، زاهدا، أحبه الناس وكثر أتباعه ومريديه حتى تحول ضريحه إلى مزار يأتي إليه كل الأحباب من كل مكان.

وعن سيرته، تابع "عبدالبصير"، أنه جابر بن إسحاق بن إبراهيم بن محمد الأنصاري، وكنيته أبا إسحاق، ويتصل نسبه من جهة أبيه بسعد بن عبادة الأنصاري سيد الخزرج، حيث ولد في بلاد الأندلس وحينما شب سافر إلى فاس ببلاد المغرب ثم رحل إلى مدينة طرابلس في ليبيا.

وأشار إلى أنه بعد ذلك رحل إلى القاهرة، طالبا العلم على أيدي مشايخ الصوفية، ثم انتقل إلى الإسكندرية بعد وفاة معلمه وأنشأ زاوية له في ضاحية صغيرة، والتي تحولت فيما بعد إلى المسجد الحالي.