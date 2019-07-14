"حصاد الثانوية": مدارس الحكومة تتفوق على"الخاصة" فى نسب النجاح.. و"التظلمات"بعد غداً

احتلت المدارس الحكومية أعلى نسب النجاح فى نتيجة الثانوية العامة، بإجمالى 83.6%، وفى مدارس «اللغات» 84.1%، و(خاص مُعان) 87.3%، ومدارس خاصة بمصروفات 62.9%، ومدارس خاصة لغات 87.8%، ومنازل وخدمات 50.3%. وأعلنت وزارة التعليم أنها «تعمل على استحداث نظام جديد لتقويم الطلاب بالمرحلة الثانوية، يُمكّنهم من خوض تجربة تعليمية حقيقية خالية من الجو النفسى المشحون، والرغبة العارمة فى الحصول على أعلى مجموع، دون النظر إلى جودة التعليم داخل المدرسة»، مؤكدة أن الامتحانات «تمثل عنق زجاجة للطلاب وأولياء أمورهم، للخروج إلى بر الأمان، ونسعى للقضاء على هذه المعاناة».

وشدّدت الوزارة، عقب مؤتمر إعلان نسب نجاح وأسماء أوائل الطلاب بشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2018/ 2019، اليوم، على أنها لن تتراجع عن تطبيق قانون الغش، مشيرة إلى أنه «مشكلة اجتماعية، ولا تخصها وحدها»، منوهة بأن القانون يأتى فى مصلحة الطالب، ويحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة، وسيتم فتح باب التظلمات لمن لديه شكوى من النتيجة غداً.

وأضافت أن «عدد الحالات التى تم ضبطها بالغش بلغت 1901 طالب وطالبة، ويمثل هذا العدد نسبة ضئيلة جداً، وهى 0.03% من أصل 700 ألف طالب أدوا الامتحان هذا العام»، مؤكدة أنها «تعمل على حماية المعلمين، ولن تسمح بالاعتداء عليهم فى لجان الامتحانات».

وقال خالد عبدالحكم، مدير إدارة الامتحانات، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، اليوم، إن «عدد الأوائل بلغ 40 طالباً وطالبة، وامتحان الدور الثانى سيبدأ 17 أغسطس المقبل»، لافتاً إلى أنه «تم ضبط 390 حالة تطابق فى أوراق إجابة لجنة واحدة بمحافظة كفر الشيخ، وهى القضية التى يتم بحثها حالياً، لاتخاذ إجراءات قانونية مشدّدة ضد المتورطين فيها.

وتابع: «الوزير عندما اتصل بمحمد محمود بيومى، الطالب بالمدرسة المتميزة لغات بشبين الكوم، والحاصل على المركز الأول فى علمى رياضة بمجموع 410 درجات، رد الطالب بعفوية على الوزير قائلاً: احلف طيب، أو قل لى رقم جلوسى».

زيادة عدد المقبولين بـالطب البشرى.. وارتفاع الحد الأدنى للصيدلة

وقال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى إنه من المتوقع ارتفاع الحد الأدنى لكليات الصيدلة بتنسيق 2019، موضحاً أنه سيجرى زيادة أعداد المقبولين بكليات الطب البشرى، مما يعنى انخفاض الحد الأدنى لكليات الصيدلة وزيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب، مقارنة بالعام الماضى، فيما كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى أن مراحل التنسيق ستنطلق خلال 72 ساعة.

٤٩٫٩٨٪ نسبة نجاح الثانوية الأزهرية

من جهته، اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية، اليوم نيابة عن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الموجود فى ألمانيا للعلاج، وقال «عباس»، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد أمس بمشيخة الأزهر، لإعلان النتيجة: بلغت نسبة النجاح العامة ٤٩.٩٨٪، ونسبة نجاح القسم الأدبى ٤١.٧٨٪، والعلمى ٦٧.٩٨٪، ونسبة النجاح بغزة ٨٣٪ علمى، و٧٧٪ الشعبة الإسلامية.

وأعلن وكيل الأزهر عن بدء تظلمات الثانوية الأزهرية الأربعاء المقبل، مضيفاً: «قطاع المعاهد عمل خلال العام الحالى على توثيق الامتحانات الشفوية بالصوت والصورة، للتحكم فيها، وإعطاء كل طالب حقه، ونسعى لتحقيق المساواة والفرص بين الطلاب، وتظلمات الثانوية الأزهرية ستبدأ الأربعاء المقبل لمدة شهر، وقيمة الرسوم ١٠٠ جنيه لكل مادة».

كما وجّه وكيل الأزهر، الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية، بإجراء الاستعدادات اللازمة، لتلقى الطعون وتجهيز الغرف الخاصة بأعمال الطعون الإلكترونية بالإدارات التعليمية.