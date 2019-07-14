فازت كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بالمركز الأول في مسابقة روبوكون الدولية الخاصة بتطوير التقنيات الهندسية والزراعية، وتأهلت للمسابقة الدولية التى تعقد في منغوليا خلال الفترة من 20 إلى 25 أغسطس المقبل.

وهنأ الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، فريق "M.I.A" بكلية الهندسة على فوزه بالمركز الأول في مسابقة روبوكون، متمنياً تمثيلهم المشرف لجامعة الإسكندرية ولمصر، خلال المسابقة الدولية كونهم الفريق العربي الوحيد المشارك في المسابقة مع 17 فريق من الصين واليابان وفيتنام وعدة دول أخرى.

وأشار الدكتور حسن وردة، الأستاذ بكلية الهندسة والمشرف على الفريق الفائز، إلى أن روبوكون هي مسابقة دولية سنوية، خاصة بطلبة الجامعات والمعاهد الفنية بغرض المساهمة في تطوير التقنيات الهندسية والزراعية في بلادهم.

وأوضح "وردة"، أن روبوكون تهدف إلى خلق صداقات بين شباب الجامعات من دول العالم المختلفة، حيث يقوم المتسابقون ببناء روبوت أو أكثر حسب شروط المسابقة، مستخدمين في ذلك معلوماتهم الهندسية، ومهاراتهم الإبداعية، وقدراتهم التقنية، مشيرا إلى أنها تنظم برعاية اتحاد إذاعات آسيا والباسفيك.