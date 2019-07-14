فند الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، التصريحات التي نُسبت له، بشأن مطالبته لأعضاء مجلس النواب بالتدخل في نتيجة الثانوية العامة.

وقال "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، إن "نقل هذا الكلام كان غير دقيق على الإطلاق.. هذا لم يحدث، والنواب مثلنا تماما، الأهالي يضغطون عليهم بشدة من أجل معرفة نتيجة أبنائهم قبل ظهورها بشكل رسمي، وهم يحاولون مساعدتهم".

وأضاف، أن استخراج النتيجة قبل موعدها غير قانون، مشيرًا إلى أنه يجب على الجميع الانتظار حتى الإعلان عنها، وعدم التعجل وتوليد المزيد من الضغوط على الطلاب: "التعليم المفروض يكون رحلة جميلة وأبسط من كده، لكن الضغط كبير، وعندي موظفين انهاروا وأغمى عليهم من الضغط، والمنظومة صعبة".

في سياق متصل، علق وزير التعليم، على تجاوز 36% من الطلاب الناجحين نسبة النجاح 90%، قائلا إن هذه النتيجة وغيرها من نتائج الثانوية العامة بنظامها الحالي لا علاقة لها بتحصيل المعرفة، حيث يحفظ الطلاب عددًا من الأسئلة لكي ينجحوا في الإجابة عليها بامتحان نهاية العام فقط لاغير.

وتابع: "عندما غيرنا الأسئلة في امتحانات الصف الأول الثانوي قيل إنها كانت من خارج المنهج، وهذا ليس صحيح على الإطلاق، لأنها كانت فقط مخالفة للطريقة التي تعود الطلاب على خوض الامتحانات بها"، مردفًا: "اللي الطلاب متعودين عليه مش هيفيدهم ولا هيفيد البلد ومش هيديهم المهارة وهيتعبوا في الجامعة وفي الحياة بعد كده".

وأوضح، أن الثانوية العامة تمنح للطلاب وأولياء أمورهم شعورًا غير حقيقي بالتفوق، لكنهم سرعان ما يصدمون بعد دخول الجامعة، ثم معترك الحياة العملية: "هناك مشكلة ويجب أن نعالجها، وأي طالب يخرج إلى سوق العمل سيعلم جيدًا أنه في حاجة إلى إعادة تأهيل في شتى المجالات مثل الهندسة والطب".

وواصل: "هناك نصف مليون طالب في المرحلة الثانوية الأولى خضعوا لنوع جديد من الاختبارات، لم نمنحهم الدرجات تخفيفًا للأعباء عنهم، وفضلنا منحهم تقديرات، وخلال عامين عندما يصلون إلى السنة الثالثة في المرحلة الثانوية سيكونون مختلفين عن بقية الدفعات".

وشدد وزير التعليم، على ضرورة ألا يضع أولياء الأمور المزيد من الضغوط على أبنائهن: "التوتر والحالة المزاجية والمبالغة، الهالة دي ملهاش نظير في دول كتير، البلد بتقف في امتحانات الثانوية العامة، الولاد بيتوتورا ومش عاوزين نحسسهم بالفشل، وأنا ألوم الكبار الذين يصدرون الضغط على أبنائهم".

وعن إعلان غالبية أوائل الثانوية العامة عن حصولهم على الدروس الخصوصية، قال وزير التربية والتعليم، إن هذا يحدث، لأن غايتهم ليست التعلم ولكنها الحصول على على أكبر مجموع ممكن ومن ثم فإن الوزارة تهدف إلى تعميم التعلم، بحيث تصبح الحياة التعليمية أبسط وأجمل.