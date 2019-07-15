لقي سائق ميكروباص، مصرعه، خلال مشاجرة مع سائق "توك توك" في قرية زرزورة التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، لخلافات على أولوية تحميل الركاب.

وتلقت أجهزة الأمن، إخطارا، يفيد بحدوث مشاجرة في القرية المشار إليها، بين سائقي "ميكروباص" و"توك توك"، أسفرت عن وفاة الأول.

وبالانتقال تبين وفاة سائق الميكروباص، ويدعى "رجب. ع. ال" 31 سنة، مقيم بقرية جبارس، إثر طعنة نافذة في القلب من سلاح أبيض كان بحوزة المتهم "أسامة. م. ال" سائق "توك توك" مقيم في قرية زرزورة.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى إيتاي البارود المركزي، تحت تصرف النيابة.

وحرر المحضر اللازم، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.