لا صوت يعلو فوق صوت معركة الثانوية العامة والتي ظهرت نتيجتها بالأمس، حيث علق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على الضغوط التي يعيشها أولياء الأمور والطلاب بسبب الثانوية العامة، قائلًا: "التعليم المفروض يكون رحلة جميلة وأبسط من كده، لكن الضغط كبير، وعندي موظفين انهاروا وأغمى عليهم من الضغط، والمنظومة صعبة".

وأوضح، شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن الثانوية العامة تمنح للطلاب وأولياء أمورهم شعورًا غير حقيقي بالتفوق، لكنهم سرعان ما يصدمون بعد دخول الجامعة، ثم معترك الحياة العملية.

وتابع: "هناك مشكلة ويجب أن نعالجها، وأي طالب يخرج إلى سوق العمل سيعلم جيدًا أنه في حاجة إلى إعادة تأهيل في شتى المجالات مثل الهندسة والطب".

وواصل: "هناك نصف مليون طالب في المرحلة الثانوية الأولى خضعوا لنوع جديد من الاختبارات، لم نمنحهم الدرجات تخفيفًا للأعباء عنهم، وفضلنا منحهم تقديرات، وخلال عامين عندما يصلون إلى السنة الثالثة في المرحلة الثانوية سيكونون مختلفين عن بقية الدفعات".

وشدد وزير التعليم، على ضرورة ألا يضع أولياء الأمور المزيد من الضغوط على أبنائهن: "التوتر والحالة المزاجية والمبالغة، الهالة دي ملهاش نظير في دول كتير، البلد بتقف في امتحانات الثانوية العامة، الولاد بيتوتورا ومش عاوزين نحسسهم بالفشل، وأنا ألوم الكبار الذين يصدرون الضغط على أبنائهم".

وعن إعلان غالبية أوائل الثانوية العامة عن حصولهم على الدروس الخصوصية، قال وزير التربية والتعليم، إن هذا يحدث، لأن غايتهم ليست التعلم ولكنها الحصول على أكبر مجموع ممكن ومن ثم فإن الوزارة تهدف إلى تعميم التعلم، بحيث تصبح الحياة التعليمية أبسط وأجمل.