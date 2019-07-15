شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، حالة من الفوضى خلال مناقشة قانون المحامين الجديد، وذلك بعدما أثارت المداولة على مادة "عدم حرمان طلاب التعليم المفتوح من القيد بنقابة المحامين" جدلًا بين أعضاء البرلمان.

وطالب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الأعضاء بالهدوء خلال المناقشات، قائلًا: "أنا عارف إنكم هتعملولي خاطر".

فوضى بسبب قانون المحامين.. ورئيس البرلمان يطالب بالهدوء: اعملولي خاطر

كما طالب عبدالعال، النائبين مرتضى منصور ومحمد الحسيني، بالهدوء والالتزام داخل قاعة المجلس، معلنا عن حذفه كلمة "علشان الانتخابات" من المضبطة، والتي أثارت غضب بعض النواب.

ونادى رئيس البرلمان، على أحد أعضاء المجلس الذي ذهب لتهدئة آخر قائلا: "يا شادى سيب نادي"، قاصدًا النائب شادي أبو العلا نائب المنيا.

عبدالعال يوبخ نوابه للمرة الثالثة: سايبين الجلسة ورايحين فين

جدد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، انتقداه وتوبيخه أعضاء البرلمان، لخروج من الجلسة العامة اليوم، خلال التصويت على عدد من مشروعات القوانين نهائيًا، رغم تنبيه بعدم ترك الجلسة.

وعلق "عبدالعال"، على مغادرة النواب الجلسة العامة قائلًا: "النواب راحوا فين؟حاجة غريبة".