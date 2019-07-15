التعاطف وحده لا يكفى.. شعار رفعه عمر سعد، طالب فى كلية الهندسة جامعة عين شمس، أثناء التعامل مع طلبة الثانوية العامة الحاصلين على مجاميع ضعيفة، مقرراً دعمهم نفسياً وعملياً، وإرشادهم إلى الطرق البديلة للالتحاق بكليات ومعاهد تناسب مجموعهم وتؤهلهم إلى سوق العمل.

«ازعل وخُد وقتك لكن ما تطوّلش عشان تقدر تخطط للى جاى»، كلمات ينصح بها الشاب العشرينى، الطلاب الذين أخفقوا فى الحصول على مجموع كبير، عبر فيديو نشره على صفحته على موقع «الفيس بوك»، ليس موجهاً للطلاب فقط ولكن للأهالى والأقارب أيضاً: «الأول مش لازم تسأل الطالب عن مجموعه وتقول له جِبت كام، هو لو جايب مجموع كويس هيقوله من غير ما تسأل عشان ما يتعرضش لحرج، والأسرة لازم تدعم ابنها وتفهمه إنها مش آخر الدنيا لسَّه فيه فرص بديلة ومش شرط يدخل كلية قمة».

يتكون من 6 أفراد ويعمل على دعم الطلاب نفسياً وعملياً

بمساعدة فريق عمل مكون من 6 أفراد، يستطيع «عمر» التواصل مع أكبر عدد من الطلاب، لدعمهم وتقديم نموذج تنسيق لعدد من الكليات المناسبة لمجاميعهم واختيار التخصص الأقرب لاحتياجاتهم: «الناس كلها بتبقى منظمة تفكيرها على كليات القمة اللى بتاخد من مجاميع كبيرة، فى حين أن هناك كليات فيها تخصصات زى كليات القمة والطالب ممكن يعوض الفرق بمجهوده ومذاكرته».