فاز حزب الديمقراطية الجديدة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في اليونان، وهو يُعد حزبا معارضا ويمثل تيار يمين الوسط، ويُشكل حاليًا الحكومة، حسبما أكد الإعلامي عمرو عبد الحميد، الذي أوضح أن هذا الحزب أصبح في موقع الحكم بعد أن كان في موقع المعارضة، كما أن كرياكوس ميتسوتاكيس، تولى رئاسة الحكومة اليونانية حاليًا بعد فوز حزبه في الانتخابات.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN"، أن اليونان يعد بلدا مهما جدًا بالنسبة لمصر وتربطها علاقات وروابط سياسية وتاريخية واقتصادية، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هنأ رئيس الحكومة اليونانية الجديد بفوز حزبه في الانتخابات البرلمانية وتوليه المسؤولية، كما أن ميتسوتاكيس يُعد من أسرة سياسية حيث إن والده تولى رئاسة الحكومة اليونانية في الفترة ما بين 1990 لـ 1993.

وأشار الإعلامي، إلى أن الرئيس السيسي هنأ رئيس الحكومة اليونانية الجديد ودعاه لزيارة مصر، مؤكدًا أن مصر واليونان وقبرص تُعد ثلاثة أضلاع لمثلث مهم جدًا في المنطقة وهو مُثلث فرض عليه أن يتكون لمواجهة تحديات مشتركة متمثلة في أطماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتدخلاته غير المشروعة للحصول على ثروات البحر المتوسط.

وأكد عمرو عبدالحميد، أن اتصال الرئيس السيسي برئيس وزراء اليونان الجديد لم يكن اتصالا روتينيا، ولكنه تأكيد على متانة العلاقات الثنائية المصرية اليونانية، ومتانة التحالف الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص.