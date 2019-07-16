قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن معدل التضخم انخفض لأدنى مستوياته في في شهر يونيو، طبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح الوكيل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن انخفاض نسبة التضخم يشير إلى أن الأسعار في طريقها للانخفاض خاصة بعد ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.

وأكد رئيس الغرفة التجارية انه اتفق مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء على متابعة استمرار تفوق العرض على الطلب، لاستعادة التوازن الطبيعي للأسعار للاطمئنان على محدودي الدخل خلال الفترة القادمة.

وأكد الوكيل أن زيادة العرض على الطلب واستعادة قوة الجنيه وخفض تكاليف الأعباء على الأنشطة والاستيراد اؤدي إلى انخفاض الأسعار، "أظن ممكن المستهلك حاسس إن فيه أسعار بعض السلع الأساسية تراجعت" ضاربًا المثل بالأرز والسكر حيث انخفضت أسعارها بعد انتهاء شهر رمضان.