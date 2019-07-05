وضعت الغرف التجارية عدة مبادرات لمواجهة أي زيادات مرتقبة في سعر المحروقات لحماية المستهلك من أي زيادات غير مبررة على خلفية تحريك أسعار الوقود، واتجهت الغرف إلى وضع أسعار استرشادية للمنتجات المختلفة في مختلف القطاعات لتفادي ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي خلال الفترة المقبلة‏.

وقال المهندس إبراهيم العربي، نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة إن الكهرباء والطاقة هي أحد عناصر التكلفة وبالتالي فإن أي زيادات في أسعارها تؤدي إلى زيادة التكاليف على المنتج مما يرفع سعر المنتج النهائي خاصة أن التكلفة تحمل على سعر المنتج.

وأشار إلى أن هناك دخلاء على المجتمع التجاري يقومون برفع الأسعار وفقا لأهوائهم، وبالتالي لا بد من وجود سعر "استرشادي" للسلع لضبط الأسواق.

وأوضح أن مجلس إدارة الغرفة سيتخذ مبادرة عبر تكليف الشعب النوعية في الأنشطة التجارية المختلفة بإعداد قائمة بالأسعار الاسترشادية ليكون المواطن على دراية بالأسعار لضمان ضبط الأسواق خلال الفترة المقبلة وعدم استغلال المواطن بشكل سيئ.

وأضاف أن أي زيادات "غير مبررة" سيتم تحميلها على أسعار السلع ستزيد من حالة الركود المسيطرة على السوق.

وأشار إلى أنه آن الأوان لترشيد الاستهلاك، وأن الأمر أصبح ضرورة حتمية لترشيد الاستهلاك والحد من ارتفاع أسعار المنتج النهائي من خلال تقليل فاتورة الكهرباء التي تعتبر أحد عناصر التكلفة الأساسية في العمل التجاري.