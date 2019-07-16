ما تيجي نخرج.. فرقة الزهراوان بالساقية وأوبرا كارمن على مسرح الهناجر

"ما تيجي نخرج".. اقتراح عادة ما يقال بصورة يومية بين الأصدقاء وزملاء العمل وأفراد الأسرة، وبعد اتخاذ القرار تتحول الجملة إلى سؤال "هنخرج فين؟"، وكثيرًا ما يجاب عنه بعد حيرة شديدة.

فإذا كنت من محبي الخروج ليلًا وحضور الحفلات الفنية والثقافية لتغيير "المود" والتخلص من ضغوط الحياة وأعباء العمل، تقدم لك "الوطن" مجموعة من الفعاليات يمكنك المشاركة بها.

حفل فرقة الزهراوان، على مسرح قاعة الحكمة في ساقية الصاوي، 6:30 مساء، وسعر التذكرة 47 جنيها.

حفل فريق كمشان، على مسرح قاعة النهر في ساقية الصاوي، 7:30 مساء، وسعر التذكرة 40 جنيها.

حفل مهاب حسين، في كمبنسكي، 9:30 مساء.

حفل أوبرا كارمن، على مسرح الهناجر، 8:30 مساء، وسعر التذكرة 30 جنيها.

عرض فيلم هلأ لوين، بمساحة مصريتي، 6 مساء.