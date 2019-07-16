"المصحف ولوحة أفريقيا".. أبرز مشاهد حفل تخريج طلاب معهد ضباط الصف

شهد الرئيس السيسي، مراسم حفل تخريج الدفعة 157 لطلاب معهد ضباط الصف المعلمين، الذي بدأ بعزف السلام الجمهوري، وتسلم السيسي نسخة من القرآن الكريم من اللواء أركان حرب هيثم السيد البدرشيني مدير معهد ضباط الصف المعلمين، إضافة إلى تشكيل لوحة بأجساد الخريجين تمثل قارة أفريقيا.

بث مباشر.. السيسي يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من "ضباط الصف المعلمين"

وعُزف السلام الجمهوري، إعلانًا ببداية وقائع الحفل، حيث شكّل طلاب معهد ضباط الصف المعلمين، لوحة بأجسادهم تمثل قارة أفريقيا تحية وتقديرًا لهم.

ضباط الصف يشكلون "لوحة أفريقيا" بأجسادهم في حفل التخرج

وشهد السيسي العرض الرياضي والقتال المتلاحم، كما شهد عرضًا موسيقيًا لخريجي الدفعة 157.

فيديو.. السيسي يشهد عرضا رياضيا لخريجي معهد ضباط الصف المعلمين

وكرم السيسي، أسرة الشهيد رقيب أحمد محمد عبدالعظيم، رقيب بالقوات المسلحة، الذي استشهد في عام 2016، وأُطلق اسمه على الدفعة 157 من طلاب معهد ضباط الصف المعلمين.

وقبّل الرئيس السيسي رأس والد الشهيد، الذي قبّل هو الآخر رأس الرئيس، كما صافح الرئيس والدة الشهيد، وسلمهما درع التكريم.

السيسي يكرم أسرة الشهيد الرقيب أحمد عبد العظيم.. ويقبّل رأس والده

وكرّم الرئيس أوائل خريجي الدفعة 157 من معهد ضباط صف المعلمين، وصدّق على منحهم نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة تقديرًا لأداء واجباتهم بتفانٍ وإخلاص.

والمكرّمون هم، عريف مقاتل تحت الاختبار هاني رمضان إبراهيم من المشاة، عريف مقاتل تحت الاختبار محمد سامي فهمي من الصفوف المدربين حواسم، عريف مقاتل تحت الاختبار إسماعيل عرفات عبدالعاطي من الشرطة العسكرية، عريف مقاتل تحت الاختبار محمد رجب عبدالحميد من القوات البحرية، عريف مقاتل محمود حسني فارس من القوات الجوية، وعريف مقاتل تحت الاختبار محمد بدوي علي من قوات الدفاع الجوي.

السيسي يكرم أوائل خريجي الدفعة 157 بمعهد ضباط الصف المعلمين

وأعلن رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، تصديق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على منح خريجي الدفعة 157، ضباط الصف المعلمين، دفعة الشهيد رقيب أحمد محمد عبدالعظيم، الدرجات التالية، درجة العريف مقاتل تحت الاختبار، لفئة الكتبة العسكريين الصفوف السائقين المهنيين الحرفيين الملتحقين بالإعدادية، كما جرى منحهم درجة الرقيب مقاتل تحت الاختبار لفئة الكتبة الماليين المهنيين الملتحقين بالدبلوم.

كما ألقى اللواء أركان حرب هيثم السيد البدرشيني مدير معهد ضباط الصف المعلمين، كلمة، قال فيها إنّ المعهد أحد الصروح العسكرية المصرية الشامخة، وإنّ الدفعة 157 ضباط صف معلمين دفعة الشهيد رقيب أحمد محمد عبدالعظيم، تنال اليوم شرف الانضمام لصفوف القوات المسلحة المصرية.

ووجّه البدرشيني الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على حضور حفل التخرج، قائلا: "سيادة الرئيس تشريفك لنا اليوم مبعث فخر وإعزاز للخريجين، يمنحهم الثقة ويؤكد لديهم قيم الولاء والانتماء للوطن، وهم يخطون بأقدامهم طريق المجد الذي سار فيه قادتهم والأجيال التي سبقتهم، وحققوا للوطن الأمن والاستقرار الذي ينعم به في أرجائه".

مدير معهد ضباط الصف: طورنا أساليب التدريب لمواجهة حروب الجيل الرابع

وفي نهاية قدم كلمته، قدم "البدرشيني" نسخة من القرآن الكريم للرئيس عبدالفتاح السيسي.

مدير معهد ضباط الصف المعلمين يقدم نسخة من القرآن للسيسي

وحضر مراسم الحفل، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.