أول صورة للمتهمين بقتل "مشرد وسط البلد" بسبب زجاجة مياه غازية

حصلت "الوطن" على صورة المتهمين بقتل شاب في وسط البلد في القضية المعروفة بقضية "مشرد وسط البلد".

وقال مصدر بالطب الشرعي، اليوم، إن تقرير الصفة التشريحية المبدئي الخاص بسبب وفاة مشرد عابدين، يوضح إصابته بكسور في الأضلاع ونزيف صدري ودماغي، وأضاف المصدر بأنه تم الانتهاء من كتابة التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة وجار إرساله إلى النيابة العامة.

وتلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا من شرطة النجدة بوجود متوفي بشارع عدلي، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يعمل في مسح السيارات بالشارع، مصاب بكدمات وآثار ضرب بمختلف أنحاء الجسم.

وتوصلت التحريات إلى أنه أثناء قيام المتوفي بسرقة عبوة "كانز" من أحد الأكشاك لاحظه صاحب الكشك، وأمسك به وتعدى عليه بمساعدة شخصين حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وبعد التأكد من وفاته، قاموا بإلقاء جثته بجوار محول كهرباء، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.