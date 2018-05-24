مجلس وزراء الإعلام العرب ينسق العمل بشأن القضايا العربية

أكد الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، أهمية الدور الذي يضطلع به مجلس وزراء الإعلام العرب ومكتبه التنفيذي نحو العمل على تنسيق العمل العربي المشترك للخروج بتصورات مشتركة بشأن مختلف القضايا العربية ذات الاهتمام المشترك بصورة تتسم بالموضوعية والحيادية بعيدًا عن التشويش.

جاء ذلك في كلمة لوزير الإعلام والثقافة السعودي، خلال مأدبة الإفطار التي أقامتها وزارة الإعلام السعودية تكريمًا لكبار الصحفيين والإعلاميين العرب، وحضرها مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعدد من رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف والمؤسسات الصحفية المصرية، إلى جانب العديد من القيادات الصحفية والإعلامية من مختلف أنحاء العالم العربي.

وأشار إلى أن مجلس وزراء الإعلام العرب حريص على إنفاذ ميثاق للشرف الإعلامي يهدف للارتقاء بالعمل الإعلامي العربي لتكون دعامته الأساسية المصداقية والمهنية بعيدًا عن اختلاق القصص والسير خلف الشائعات ونشر الأكاذيب وفقدان المصداقية.