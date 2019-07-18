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خبير: نتائج الأداء المالي خطوة نحو استراتيجية التنمية المستدامة 2030

خبير: نتائج الأداء المالي خطوة نحو استراتيجية التنمية المستدامة 2030

دعم 110 مزارع نموذجية في مطروح بمستلزمات ومبيدات زراعية

دعم 110 مزارع نموذجية في مطروح بمستلزمات ومبيدات زراعية

بطل"كيك بوكسينج" يبحث عن دعم لرعاية موهبته

بطل"كيك بوكسينج" يبحث عن دعم لرعاية موهبته

أبو ردينة: دول عربية تدعم الانقسام الفلسطيني و"حماس" تعرقل المصالحة

أبو ردينة: دول عربية تدعم الانقسام الفلسطيني و"حماس" تعرقل المصالحة

200 مشرد بالإسكندرية على قوائم انتظار "معانا" لإنقاذ الإنسان

200 مشرد بالإسكندرية على قوائم انتظار "معانا" لإنقاذ الإنسان

عرض "بحر الهوى" لتصحيح الصورة السلبية عن جمصة.. السبت

عرض "بحر الهوى" لتصحيح الصورة السلبية عن جمصة.. السبت

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مصروفات الجامعات الخاصة للعام الجديد.. 155 ألفا لـ"طب البريطانية"

"حاول الهروب من الحر فمات غرقا".. مصرع شاب في النيل بشبرا الخيمة

"حاول الهروب من الحر فمات غرقا".. مصرع شاب في النيل بشبرا الخيمة

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التذكرة بـ15 جنيها.. أول أتوبيس سياحي "مكشوف" لمشاهدة معالم الإسكندرية

هل يتسبب "الاحتباس الحراري" في انقراض البشر؟

هل يتسبب "الاحتباس الحراري" في انقراض البشر؟

لجنة "لطفي العشري ببيلا".. سنوات من "الغش" انتهت بحجب نتائج 400 طالب

لجنة "لطفي العشري ببيلا".. سنوات من "الغش" انتهت بحجب نتائج 400 طالب

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