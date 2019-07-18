عاد من اختبار القدرات ميتا.. قصة طالب ثانوي توفي بعد يوم من احتفاله بتفوقه

"الناجح يرفع إيده".. كلمات غناها العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وظلت ترددها الأجيال إلى الآن، خاصة بحلول موسم نتيجة الثانوية العامة من كل عام، احتفالا بالطلاب المتفوقين، كما هو الحال مع الطالب أحمد أبوالوفا، الحاصل على 98%، قبل أن تتحول فرحته إلى مأتم بعدما راح ضحية حادث مروري، وبدلا من أن يرفع يده احتفالا بنجاحه، رُفعت وصعدت روحه إلى السماء.

اختبار القدرات كان السبب في اتجاه الطالب الراحل "أبوالوفا" نحو جامعة أسيوط، برفقة 3 من زملائه بكلية التربية الرياضية، ليحقق حلمه بالالتحاق بالجامعة التي أرادها بعد تفوقه بمجموع كبير، قبل أن يلقى مصرعه على طريق "أسيوط - القوصية" الزراعي، وتستعرض "الوطن" في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن الحادث:

مصرع طالب ثانوي في تصادم مروري

تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارا يفيد بوقوع تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق "أسيوط - القاهرة" الزراعي بالقرب من كوبري قرية منقباد، صباح الإثنين 15 من يوليو، أسفر عن إصابة 13 شخصا ومصرع 3 أشخاص، من بينهم الطالب "أبوالوفا".

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، كما تم الدفع بأوناش المرور لتسيير الحركة المرورية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والمتوفين إلى مستشفى الإيمان العام.

"تعليم أسيوط" تنعى الطالب

نعى صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، الطالب أحمد محمد أبوالوفا، الحاصل على الثانوية العامة بمجموع 98% بالقسم الأدبي من مدرسة القوصية الثانوية للبنين التابعة لإدارة القوصية التعليمية، إثر وفاته في حادث تصادم وقع بين سيارتين ميكروباص.

ووجه وكيل الوزارة، العلاقات العامة بالمديرية ومدير إدارة القوصية التعليمية، بالتواصل مع أسرة الطالب لتقديم العزاء وتسهيل الإجراءات الإدارية لصرف التأمين المقرر لهم، كما قدم خالص التعازي والمواساة لأسرة الطالب، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

أول فيديو للحظة وفاة أبوالوفا

وحصلت "الوطن" على أول فيديو لحظة وقوع حادث تصادم بين سيارتين "ميكروباص"، والذي راح ضحيته 3 أشخاص، بينهم الطالب أحمد أبو الوفا.

ورصدت إحدى الكاميرات السيارتين مسرعتين في اتجاه معاكس ما أدى لحدوث التصادم بينهما، كما أدي إلى ارتدادهما بعنف وتهشمهما.

هاشتاج في أسيوط لمقاطعة "السائقين المستهترين"

الحادث البشع والأليم تفاعل معه المواطنون في أسيوط عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودشنوا هاشتاج يدعو إلى جمع أرقام السيارات وأسماء المواقف التي تكشف وتفضح من وصفوهم بـ"السائقين المستهترين".

يقول هاني قناوي، من أبناء القوصية، إن غالبية السائقين في أسيوط، مستهترون، وتركيزهم ليس مع الطريق، ولا يلتزمون بالسرعة المقررة.

وقال "قناوي" إن الهاشتاج يدعو إلى "جمع أرقام السيارات التي يقودها سائقوها بسرعة واستهتار، مع اسم الموقف، كي يتسنى للمواطنين الحصول على معلومات عنهم، وعدم الركوب معهم".

في حين علقت الزهراء المحمدي وقالت: "على فكرة جايز جدا ميكونش استهتار من السواق، يمكن هو كمان فعلا مش عارف يتحكم في العربية غصب عنه وربنا يكفينا كلنا شر الطريق".

وذكر حسن محمد الجندي: "فعلا في سواقين هم السبب في الحوادث بسبب السرعة أو الهزار مع سواق آخر أو الوصول إلى الموقف بسرعة.. فين الرقابة؟".

محافظ أسيوط ينعى الطالب أحمد أبو الوفا

نعى اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، الطالب أحمد أبوالوفا صلاح ابن مركز القوصية، والذي لقي مصرعه في اليوم الثاني لظهور نتيجته.

وقدم محافظ أسيوط العزاء لأسرة الطالب، خلال اتصال تليفوني بوالده، متمنيًا الشفاء العاجل لباقي مصابي الحادث، كما وجه نور الدين، رئيس مركز ومدينة القوصية ونواب ومساعدي رئيس المركز، بتقديم واجب العزاء لأسرته بمسقط رأسه وتقديم كافة أوجه المساعدة والدعم لهم، فضلًا عن تكليف رئيس مركز منفلوط بتقديم واجب العزاء والدعم لأسرة أحد المتوفيين في الحادث.