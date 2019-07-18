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الأشجار حائط صد الاحتلال لحماية المستوطنات من صواريخ غزة

الأشجار حائط صد الاحتلال لحماية المستوطنات من صواريخ غزة

بالصور.. مبادرة السيسي تمنح كفرفرسيس قبلة الحياة

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اليوم.. أولى رحلات الحج ومايا مرسي في برشلونة

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بسبب انخفاض دراجات الحرارة.. اليابان تواجة أزمة ارتفاع أسعار الخضار

بسبب انخفاض دراجات الحرارة.. اليابان تواجة أزمة ارتفاع أسعار الخضار

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