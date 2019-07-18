اليوم.. أولى رحلات الحج ومايا مرسي في برشلونة

تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم 18 يوليو، في مصر والوطن العربي والعالم على النحو التالي:

مايا مرسي على رأس وفد تمكين المرأة في برشلونة

تشارك الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على رأس وفد رسمي يمثل مصر لحضور فعاليات الحوار الإقليمي للاتحاد من أجل المتوسط، حول تمكين المرأة، والمنعقد في مدينة برشلونة بإسبانيا خلال يومي 18 - 19 من يوليو.

تبدأ مصر للطيران أولى رحلات الحج من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي إلى كل من جدة والمدينة المنورة.

فعاليات المعسكر الصيفي الثاني لشباب الأندية الاجتماعية والثقافية

تطلق وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات المعسكر الصيفي الثاني لشباب الأندية الاجتماعية والثقافية والتي تنظمها الإدارة العامة للأندية الاجتماعية والثقافية بالتنسيق مع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع خلال الفترة الصيفية لعام 2019 بمدينة مرسى مطروح.

"AZAL" تسير رحلة شارتر من باكو إلى شرم الشيخ

تسير شركة الطيران الوطنية الأذربيجانية "AZAL" رحلة شارتر من باكو إلى مدينة شرم الشيخ.

حفل "بيت الغناء العربي" بقصر الأمير بشتاك

ينظم "بيت الغناء العربي" بقصر الأمير بشتاك في شارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في تمام الساعة الثامنة مساء ، حفلا لمجموعة من الأصوات الفائزة في مسابقة "الصوت الذهبي" خلال الدورات السابقة، وهم: "إبراهيم عبد المنعم"، "دينا حمدي"، "محمد عبد الرحمن " بالإضافة إلى مشاركة طلاب بيت الغناء العربي.

بيت الشعر بالأقصر ينظم ندوة "دراسات تطبيقية في الشعر العربي المعاصر"

ينظم بيت الشعر بالأقصر، ندوة بعنوان "دراسات تطبيقية في الشعر العربي المعاصر"، في تمام الساعة الثامنة مساء ، لمناقشة المنجز الشعري لأربعة من شعراء محافظة الأقصر وهم أشرف فراج، حسن عامر، محمد جاد المولى، محمود الكرشابي.

إعلام عين شمس ينظم مهرجانا لعرض مشروعات التخرج

ينظم قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس برئاسة هبة شاهين رئيس القسم، المهرجان السنوي لعرض مشروعات التخرج للدفعة العشرين من خريجي القسم تحت شعار "المصداقية هدفنا"، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بقاعة المؤتمرات الكبرى بجوار كلية الصيدلة، تحت رعاية عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، وسوزان القليني/ عميدة كلية الآداب.