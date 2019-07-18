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أسطورة السنغال: خروج الفراعنة المبكر كبرى المفاجآت

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الرئيس الجزائري المؤقت في القاهرة لحضور نهائي أمم أفريقيا 2019

الرئيس الجزائري المؤقت في القاهرة لحضور نهائي أمم أفريقيا 2019

4,2 مليار جنيه تكلفة تطوير كهرباء جنوب القاهرة

4,2 مليار جنيه تكلفة تطوير كهرباء جنوب القاهرة

مصري يحصل على 100 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالكويت

مصري يحصل على 100 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالكويت

الأمن العام يضبط قاتل تاجر الماشية في الإسماعيلية

الأمن العام يضبط قاتل تاجر الماشية في الإسماعيلية

الشرطة الألمانية تعتقل شخصين كانا يستعدان لتنفيذ عمل إرهابي

الشرطة الألمانية تعتقل شخصين كانا يستعدان لتنفيذ عمل إرهابي

مسلم تعليقا على مشروعات تخرج "آداب إعلام": حماسكم يحارب موجات الإحباط من العمل الإعلامي

مسلم تعليقا على مشروعات تخرج "آداب إعلام": حماسكم يحارب موجات الإحباط من العمل الإعلامي

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جهود المواطنين تسبق الحماية المدنية.. "إيد لوحدها متطفيش"

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