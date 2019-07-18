قال أشرف زكي نقيب الهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إنَّه سيجرى تشييع جثمان الفنان شوقي طنطاوي ظهر اليوم، بمدينة بنها، على أنَّ يجرى دفنه بمقابر العائلة.

وأعلن الفنان محمد صبحي، عن وفاة الفنان شوفي طنطاوي، صباح اليوم الخميس، والذي شارك معه في مسلسل "عائلة ونيس"، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبدأ شوقي طنطاوي مشواره الفني في منتصف الثمانينيات، وهو ممثل مسرحي وتليفزيوني وأحد أفراد فرقة الفنان محمد صبحي المسرحية، وفي مطلع الألفية الثانية عمل مساعدًا للإخراج في التليفزيون.

أدى في المسرح والتليفزيون أدوارًا ثانوية، تميل إلى الطابع الكوميدي ومن مسرحياته "المهزوز " 1985 و"عائلة ونيس" 1995، و "ماما أمريكا" 1998، و"لعبة الست" 2000، ومن المسلسلات التي عمل بها "القنفذ" 1997، "ملح الأرض" 2004، و"رجل غني فقير جدا" 2007، واشتهر بدور "مطاوع" في مسلسل يوميات ونيس بأجزائه السبعة.