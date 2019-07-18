تسجيل الدخول
أسطورة السنغال: خروج الفراعنة المبكر كبرى المفاجآت

أحدث الأخبار

غرق طفلة في حمام سباحة بمركز شباب ببني سويف

غرق طفلة في حمام سباحة بمركز شباب ببني سويف

"مصر للطيران" تقدم تذاكر مجانية وتخفيضات احتفالا بتوديع الحج

"مصر للطيران" تقدم تذاكر مجانية وتخفيضات احتفالا بتوديع الحج

مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 901 لغم خلال شهر يوليو في اليمن

مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 901 لغم خلال شهر يوليو في اليمن

"كفر الشيخ" ترصد مليون جنيه لإصلاح طريق وتخصص أرض لإنشاء مدرسة

"كفر الشيخ" ترصد مليون جنيه لإصلاح طريق وتخصص أرض لإنشاء مدرسة

تأجيل دعوى عزل سعد الهلالي من جامعة الأزهر لـ5 سبتمبر

تأجيل دعوى عزل سعد الهلالي من جامعة الأزهر لـ5 سبتمبر

فرنسا تدين هجوم أربيل وتؤكد تضامنها مع العراق وتركيا

فرنسا تدين هجوم أربيل وتؤكد تضامنها مع العراق وتركيا

اختيارات الوطن

12 نصيحة من "الكهرباء" لترشيد استهلاك الثلاجة

12 نصيحة من "الكهرباء" لترشيد استهلاك الثلاجة

50 سنة صداقة.. رحلة نجاح شوقي طنطاوي مع محمد صبحي

50 سنة صداقة.. رحلة نجاح شوقي طنطاوي مع محمد صبحي

جهود المواطنين تسبق الحماية المدنية.. "إيد لوحدها متطفيش"

جهود المواطنين تسبق الحماية المدنية.. "إيد لوحدها متطفيش"

قائمة بأسعار السيارات الأفضل في فئة الـ300 ألف جنيه

قائمة بأسعار السيارات الأفضل في فئة الـ300 ألف جنيه

الأكثر قراءة

عاجل