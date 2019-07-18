قررت نيابة الصف بإشراف المستشار محمد سراج المحامي العام الأول لنيابات الصف والعياط، استدعاء نائب مأمور ورئيس مباحث سجن الصف المركزي لسماع أقوالهما في إشعال 5 محتجزين النيران في أحد العنابر اعتراضا على رفض نقل أحدهم لعنبر آخر.

كما قرر عمرو أباظة، رئيس نيابة الصف، استدعاء كافة ضباط وأفراد الشرطة الذين تواجدوا وقت وقوع الحادث لتسجيل شهاداتهم ضمن التحقيقات، وطلب الاستعلام عن حالة أمين الشرطة المصاب بحروق جراء قيام المتهمين بسكب مياه ساخنة علي يده.

"محاولة هروب بنيران الفوضى".. التفاصيل الكاملة لحريق سجن الصف

وكشفت التحريات، التي أشرف عليها اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم أحدث حالة من الهياج وناصره 4 متهمين آخرين، وافتعلوا مشاجرة مع زملائهم، وأشعلوا النيران ببطاطين حال فتح باب العنبر، وألقوا مياها ساخنة أصابت أمين شرطة، 43 عاما، بحروق في الظهر، فانتقلت القوات تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شرق الجيزة، والمقدم محمد طبلية رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، بصحبة قوات من المباحث والحماية المدنية.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وتأمين السجن والتصدي لأي محاولة هرب للمساجين، وضبط المتهمين بافتعال المشاجرة، ومحاولتهم للهرب.

وتبين من خلال الفحص والتحري، أن المساجين هم: وليد 37 عاما، اشترك معه، محمد 32 عاما، وكريم 34 عاما، وأيمن 21 عاما، وأيمن 24 عاما، وتمكنت القوات من السيطرة عليهم، وتبين وجود إصابات أحدثوها بأنفسهم وبالتشاجر مع باقي المتهمين في العنبر، وجرى التحفظ عليهم.

وأمر اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، التي باشرت التحقيق، وأجرت معاينة لمكان الواقعة، وبدأت في استجواب المساجين المتهمين حول ملابسات الحادث.