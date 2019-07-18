أمرت نيابة الصف بإشراف المستشار محمد سراج، المحامي العام الأول لنيابات الصف والعياط، بحبس 5 مسجونين، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في واقعة إشعال النيران في أحد عنابر سجن الصف المركزي، وقررت النيابة تنفيذ قرار الحبس، عقب انتهاء حبسهم في القضايا المحبوسين بها.

وجهت النيابة للمتهمين تهمتي الحريق العمد ومقاومة السلطات بعد قيامهم بإلقاء المياه الساخنة على أمين شرطة وإصابته في ذراعه.

وقالت التحريات، التي أشرف عليها اللواء مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمد الألفي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم أحدث حالة من الهياج وناصره 4 متهمين آخرين، وافتعلوا مشاجرة مع زملائهم وأشعلوا النيران ببطاطين حال فتح باب العنبر، وألقوا مياها ساخنة أصابت أمين شرطة، 43 سنة بحروق في الظهر، فانتقلت القوات تحت إشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي، مفتش مباحث شرق الجيزة، والمقدم محمد طبلية، رئيس المباحث، إلى مكان الواقعة، بصحبة قوات من المباحث والحماية المدنية.

وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق، وتأمين السجن والتصدي لأي محاولة هرب للمساجين، وضبط المتهمين بافتعال المشاجرة، ومحاولتهم للهرب.