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أسطورة السنغال: خروج الفراعنة المبكر كبرى المفاجآت

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واشنطن تدعو إيران للإفراج الفوري عن السفينة المحتجزة في الخليج

واشنطن تدعو إيران للإفراج الفوري عن السفينة المحتجزة في الخليج

ملتقى التوظيف ببورسعيد يعلن توفير 4 آلاف فرصة عمل لخريجي الدبلومات الفنية

ملتقى التوظيف ببورسعيد يعلن توفير 4 آلاف فرصة عمل لخريجي الدبلومات الفنية

بدءًا من الغد.. Netflix تطرح 8 حلقات جديدة من مسلسل "البروفيسور"

بدءًا من الغد.. Netflix تطرح 8 حلقات جديدة من مسلسل "البروفيسور"

مؤلف أغنية "إنساي" لـ"الوطن": كلماتها كانت ارتجالية

مؤلف أغنية "إنساي" لـ"الوطن": كلماتها كانت ارتجالية

مصانع الدرفلة تخاطب وزارتي المالية والتجارة لتنفيذ حكم إلغاء رسوم "البيليت"

مصانع الدرفلة تخاطب وزارتي المالية والتجارة لتنفيذ حكم إلغاء رسوم "البيليت"

مجلس المحافظين يستعرض نظاما لإدارة الطوارئ أعده "معلومات الوزراء"

مجلس المحافظين يستعرض نظاما لإدارة الطوارئ أعده "معلومات الوزراء"

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جهود المواطنين تسبق الحماية المدنية.. "إيد لوحدها متطفيش"

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