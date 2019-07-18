وقع المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، اليوم، مع المستشار ويليام بار النائب العام للولايات المتحدة الأمريكية، في واشنطن، مذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين النيابة العامة المصرية ونظيرتها الأمريكية.

وذكر مكتب النائب العام، في بيان اليوم، أن "مذكرة التفاهم تأتي انطلاقاً من الإيمان الراسخ للنيابة العامة المصرية بأهمية التعاون القضائي بين أجهزة النيابة العامة في سائر دول العالم، ما له أبلغ الأثر في بناء القدرات وتبادل الخبرات ومكافحة الجريمة بشتى صورها، واهتداءً برغبة الطرفين في العمل لمصلحة العدالة وإرساء دولة القانون، ورغبةً في مد جسورالتعاون بين البلدين".

وتابع البيان: "يأتي ذلك تأكيدا على الآثار المثمرة للتعاون القضائي، ودعماً للتعاون المشترك وتعزيزا لقدرات أعضاء النيابة العامة بالدولتين عن طريق تبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات القانونية المشتركة، وإدخال التقنيات الحديثة".

وأضاف البيان، أن إبرام تلك المذكرة يعد تأكيداً على عمق العلاقات التاريخية والصلات والروابط القانونية بين البلدين وتتويجاً لها.