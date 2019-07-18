عمرو عبدالحميد: مصر نظمت بطولة أمم أفريقيا بشكل فوق الرائع

أعرب الإعلامي عمرو عبدالحميد، عن فخره الشديد بقدرة مصر على استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية بهذا الشكل الرائع، تزامنا مع ختام البطولة بمباراة منتخب الجزائر أمام السنغال، غدا الجمعة، مؤكدًا أن التنظيم كان فوق الرائع، وهو بمثابة ظهور مشرف للدولة المصرية في هذا المحفل الرياضي الهام.

وأضاف عبدالحميد، خلال تقديمه برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن بطولة كأس الامم الأفريقية تُعد الثالثة من حيث الجماهيرية والأهمية على مستوى العالم، بعد كأس العالم وكأس الأمم الأوروبية، ويتابعها مليارات المشاهدين، سواء الحاضرين أمام الشاشات أو الموجودين داخل الاستادات.

وأوضح أن هناك إشادات كبيرة لمصر والقيادة المصرية والحكومة على التنظيم الجيد للبطولة، أخرها كانت من الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، الذي يتواجد في مصر في أول زيارة خارجية له منذ توليه الرئاسة بشكل مؤقت.

وتابع: "ربما كان من قبيل المصادفة أيضًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، زار الجزائر في أول زيارة له فور توليه الرئاسة".

جدير بالذكر أن المنتخب الجزائري وصل للمباراة النهائية بعد الفوز على نيجيريا، مساء الأحد الماضي، بهدفين مقابل هدف وحيد، ومن المقرر أن يواجه المنتخب الجزائري خصمه السنغالي، مساء غد الجمعة، ضمن منافسات نهائي كأس أمم أفريقيا والتي تحتضنها مصر.