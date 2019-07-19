"العامة للاستثمار": نسبة تأسيس الشركات ارتفعت الفترة الأخيرة

قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن تأسيس الشركات في مصر ارتفع بشكل كبير جدًا، خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف عادل، خلال استضافته ببرنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة "dmc"، أن نسبة تأسيس الشركات تجاوزت 28%، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديد ساهم بشكل أساسي في زيادة الاستثمارات وتأسيس الشركات والتوسع فيها.

وأشار إلى أن توجه الدولة في الوقت الحالي يعمل على تحويل الطاقات الموجودة بمصر في المناجم والملح الصخري لمركز تصنيع عالمي، بدلا من تصدير المواد بصورة في صورتها الخام.

وتابع: "أحد مصانع المنيا كان يستخدم قبل ثورة يناير كأنه منجم حجر جيري، في الوقت الحالي يعمل على تجهيز كربونات الكالسيوم للتصدير، وبدأت الدولة تعيد النظر في استخدام هذه المواد وتدخل في التصنيع، كذلك وضعت خارطة طريق قوية للسير في هذا الطريق التصنيعي".

ونوه أن الدولة تعمل في الوقت الحالي على رفع الجانب التكنولوجي وربط المنتجات بالطاقات الإنتاجية الموجودة، "واحدة من الحاجات اللي مركزين عليها، هي تحديث خارطة الفرص بالمحافظات".

وأكد أن المحافظات كانت تعمل على جانبين فقط في السابق، حينما تسأل عن إمكانية الاستثمار بها، هما الأراض الزراعية والمبان، لكن الوضع تغير في الوقت الحالي، "اكتشفنا إن فيه مناطق تعدين ومناطق سياحية وخصوصا بورسعيد، والمحافظين شغالين على أنهم يشغلوا الأصول اللي كانت بتحقق عوائد ضعيفة، أنها تحقق عوائد أعلى"، مشيرا إلى أن المحافظات غنية بالفرص الاستثمارية.

وأوضح أن مصر تحتاج إلى العمل على التكامل بين كل الجوانب الاقتصادية، مشيرا إلى أن فكرة خارطة الاستثمار الجديدة لا تتكلم عن فرصة فقط، "ومش ميزة إن عندنا أرض ممكن تعمل فيها مصنع خشب، لكن الميزة إني أقولك مفيش مصانع خشب حواليك في المكان دا، وفيه احتياج للنوع دا في المحافظة، وحواليك مدارس صناعية هتفيدك ومتوفر كهرباء ومياه".

وأردف أن معدل التضخم عام 2017 وصل لـ35% ووصل الآن إلى 9.5%، وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا، إضافة إلى الوضع المستقر في الشارع الذي دفع البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة، هذا الأسبوع، "تخفيض أسعارالفائدة سيقلل المشاكل الموجودة في الاقتصاد، وسيشجع على الاستثمار، لكن لا يمكن أن نفعل ذلك في الوقت الحالي".

وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى أن الهيئة مؤمنة أننا ماشيين في اتجاه صحيح اقتصاديا، ومؤمنة أننا نمتلك ثروات غير موجودة في أي مكان آخر، متابعا: "إن لم نمتلك إلا الشباب لكان كفاية.. مؤمن إن خلال الفترة اللي جاية إننا محتاجين تواصل وشفافية مع كل الناس ومع المنظمات الدولية والمستثمرين".