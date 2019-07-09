قال محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن قارة أفريقيا من أسرع قارات العالم في التطور الاقتصادي، موضحًا أن لديها عدد سكاني كبير للغاية، يتجاوز ملياري مواطن، ونشاط كبير على المستوى الاقتصادي، مشيرًا إلى إصدار عملة جديدة موحدة في كل الدول المشاركة وهي الفرنك الأفريقي تبدأ من 2020.

وأضاف محسن خلال حواره مع الإعلامية ياسمين عز، ببرنامج "حديث المساء" عبر شاشة "ام بي سي مصر"، أن قارة أفريقيا تحتوي على ثلاثة تجمعات فيها، منها تجمع "الكوميسا"، الذي ترأسه مصر ويضم دول شرق القارة ويعمل هذا التجمع على رفع الحواجز الجمركية بين الدول المشاركة مما أدى إلى ازدهار حركة التجارة بين الدول.

وأشار رئيس هيئة العامة للاستثمار، إلى أن مصر تعمل على جمع التجمعات الأفريقية الثلاثة لكي تنشأ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم، وأن جزءًا رئيسيًا من خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في افتتاح الاتحاد الأفريقي أوضح فيه رؤية مصر في تنمية الجانب الأفريقي ووضع استراتيجية مصر لتنمية العمق الأفريقي.

وأكد "عادل"، أن استراتيجية "أفريقيا 2063"، وضعت عدة مراحل في الإصلاح، حيث وضع الرئيس السيسي خريطة الإصلاح وتحدث عن المحاور الخمسة الأساسية التي تؤدي إلى التكامل الأفريقي.

وأوضح، أن المحور الأول يتحدث عن مسألة البنية التحتية وهو ليس موضع الرفاهية الآن، ولكنه موضع ضروري يجب البدء به، والجانب الثاني هو الرؤية الاقتصادية التي تؤدي إلى تعميق الفكر الاقتصادي المشترك مثل عدم تصدير المواد الخام مباشرة.

وتابع: "قارة أفريقيا لديها ما يميزها عن باقي القارات لأنها تشتمل على تعداد سكني كبير من المواد الخام التي تكفيها، ولكن الشركات الأجنبية تأخذ المواد الخام من القارة وتصدرها بنفس صورتها وتوسط القارة بين قارات العالم يؤدي إلي نشاط حركة التجارة في أفريقيا بصورة واضحة".