أخبار متفوتكش| عزاء "أبو عوف" بمسجد الشرطة.. والأهلي يفاوض "بيليات"

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

البنك الدولي: نجاح غير مسبوق في "تكامل وتكافل" ومحاربة فيروس سي

أعلن البنك الدولي، أنَّ مصر حققت نجاحات غير مسبوقة، في محاربة "فيروس سي"، ونجاح مبادرة "تكافل وكرامة"، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

التضامن: صرف المعاشات لـ492 ألفاً بالزيادة الجديدة

أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عمليات صرف المعاشات بالزيادات المقررة في يومها الأول من شهر يوليو، شاملة الزيادة التي تقررت بالقانون رقم 74 لسنة 2019، وذلك بنسبة 15% بحد أدنى قيمته 150 جنيهاً شهريًا، وحد أقصى قيمته 832.5 جنيه.

بالصور الرئيس التونسي يغادر المستشفى العسكري بعد تحسن حالته الصحية

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الصور الأولى لمغادرة رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي المستشفى العسكري رفقة طبيبه الخاص معز بالخوجة وأمير اللواء طبيب مصطفى الفرجاني المدير العام للصحة العسكرية وبقية الفريق الطبي، بعد تحسن حالته الصحية

رئيس الوزراء: لا فرق بين غنى وفقير.. وتوفير أدوات تمويل لإنجاح منظومة «التأمين الصحى»

دشنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة فى محافظة بورسعيد، بحضور 4 وزراء، ومحافظ بورسعيد، وممثلى عدد من الجهات المعنية.

س وج.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمين الصحي الشامل

انطلقت اليوم ضربة البداية لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، الذى بدأ فى محطته الأولى فى محافظة بورسعيد، ليتحول الحلم المؤجل منذ سنوات إلى واقع حقيقى يلمسه المواطن المصرى، المنظومة تتكلف ملياراً ونصف المليار جنيه لميكنة ٤ محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية والأقصر.

شريف مدكور يعلن إصابته بقطع في شبكية العين: فضل ونعمة

أعلن الإعلامي شريف مدكور إصابته بقطع في شبكية العين، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

عزاء عزت أبو عوف بمسجد الشرطة في الشيخ زايد اليوم

أعلن الموسيقار نبيل علي ماهر، عن إقامة عزاء الفنان الراحل عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس بعد صراع مع المرض، اليوم، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2019 برقم الجلوس

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية 2019، برقم الجلوس.

"دار الإفتاء" تحذر الأزواج من ترك المرأة كـ"المعلقة" دون طلاق

قواعد وضوابط محددة، وضعتها الشريعة الإسلامية في التعاملات بين الزوجين، من بينها عدم الاهتمام بالمرأة وهجرها، دون طلاقها، والتي يطلق عليها البعض "المرأة المعلقة".

الأهلي يفاوض بيليات في معسكر زيمبابوي وخطوة أخيرة تقرب اللاعب من القلعة الحمراء

تجري اليوم جلسة تفاوض حاسمة بين مسؤولي التعاقدات بالنادي الأهلي، وخاما بيليات لاعب منتخب زيمبابوي، وكايزر تشفيز الجنوب أفريقي.

أبو ريدة يناقش مع أجيري أسباب تراجع الأداء.. والمدير الفني يعد بالأحسن

عقد هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، جلسة مع المكسيكى خافيير أجيرى، عقب مباراة أوغندا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لمرحلة دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا الحالية، والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد، ودار نقاش بينهما حول المستوى الذى ظهر به المنتخب فى مباريات دور المجموعات، وبعض المشكلات التى ظهرت بالفريق خلال الفترة الأخيرة.