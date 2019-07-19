"وادينا جينا" أغنية الفنانة دنيا سمير غانم، التي ستقدمها خلال ختام فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في استاد القاهرة الدولي، قبل المباراة النهائية للبطولة بين منتخبي الجزائر والسنغال، وذلك بمشاركة أحد نجوم الغناء الأفريقى، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان هشام جمال، وتوزيع مادي.

ولفريق عمل الأغنية أعمال سابقة شاركوا بها في الأحداث العامة، وأبرزها:

"نفس الحروف" في احتفال قادرون باختلاف

قبل حفل اليوم، غنت دنيا سمير غانم، في ديسمبر الماضي، في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة الذهنية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأقيم الحفل على مسرح المنارة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، قدمت خلاله دنيا سمير غانم أغنية "نفس الحروف"، بمشاركة عدد من ذوي الإعاقة، والأغنية من تأليف محمد إبراهيم، وهشام سليمان، وألحان هشام جمال، وتوزيع نادي.

هشام جمال "أجيال بتسلم بعض"

أنتج هشام عددا من الأغنيات الشهيرة الأخرى من بينها "أجيال بتسلم بعض" لحماقي وهى أغنية مهداة للنادي الأهلي.

أمير طعيمة.. "شجع حلمك"

كتب أميرة طعيمة في وقت سابق، أغنية "شجع حلمك" التي غنتها نانسي عجرم مع الشاب خالد، كأغنية دعائية خلال فعاليات كأس العالم 2014.

وتقام المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، اليوم بين منتخبي الجزائر والسنغال، وحصد المنتخب الجزائري لقبه الوحيد في كأس أفريقيا عام 1990، عقب الفوز على نيجيريا بهدف دون رد.