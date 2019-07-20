سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية، برئاسة اللواء أحمد حسن، وطلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، على حريق بمحطة العقد 16 في الجبل الأصفر من الجهة البحرية للمحطة بجوار مصرف الجبل بمدينة أبو زعبل.

ونشب الحريق بسبب ارتفاع درجة الحرارة بأشجار العبل والكافور والقش، حيث يتواجد منها الأخشاب الناشفة والخضراء، مما ساعد على كثرة الحرائق بمزرعة المحطة بحوالي 15 فدانًا.

وأكد نائب رئيس مدينة الخانكة، أنه تم السيطرة على الحريق، والدفع بـ 7 سيارات إطفاء و3 لوادر، وسيارة مياه شرب من شركة المياه فرع جنوب، وتم فصل الأشجار المحترقة عن الأشجار الخضراء، وعمل طرق بين الأشجار باللوادر لدخول سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.