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تخصيص 13 ألف متر لإنشاء مستشفى "شرم الشيخ العام" في الرويسات

تخصيص 13 ألف متر لإنشاء مستشفى "شرم الشيخ العام" في الرويسات

تسمم 9 أشخاص بعد تناولهم وجبة بطيخ في البحيرة

تسمم 9 أشخاص بعد تناولهم وجبة بطيخ في البحيرة

"محلية النواب" في زيارة لمحطة الرميلة: فخر لمصر بعد أن افتتحها الرئيس

"محلية النواب" في زيارة لمحطة الرميلة: فخر لمصر بعد أن افتتحها الرئيس

شركة Pearson العالمية تستعرض مجهوداتها في عملية تطوير التعليم بمصر

شركة Pearson العالمية تستعرض مجهوداتها في عملية تطوير التعليم بمصر

صور.. أعمال سحر وملابس ممزقة في حملة لتطهير المقابر بالقليوبية

صور.. أعمال سحر وملابس ممزقة في حملة لتطهير المقابر بالقليوبية

"الوطن" في مشهد وداع "كان".. وجوه ترسمها أعلام وجمهور يعوض خروج منتخبه

"الوطن" في مشهد وداع "كان".. وجوه ترسمها أعلام وجمهور يعوض خروج منتخبه

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"النهائي بيجي برزقه".. بائعو الأعلام: بنشجع أكل العيش

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بـ"تيشيرت" مصر.. محمد ووليد يشجعان محاربو الصحراء: يارب الجزائر تكسب

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