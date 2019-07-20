يعد أحد أهم مؤلفي السينما الواقعية في مصر، تعاون خلال مسيرته الفنية مع كبار المخرجين ونجوم السينما، حقق شهرة واسعة في عالم الفن، إنه المؤلف فايز غالي.

ورغم شهرته وتميزه في عالم التأليف الدرامي إلا أن بدايته اختلفت كثيرا عمن سبقوه، فقد تخرج في كلية الآداب - قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية من جامعة الإسكندرية عام 1966، وبعد ذلك عُيّن أخصائي اجتماعي بمصلحة السجون في ليمان أبي زعبل.

كان شاهدا على تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لمصنع أبي زعبل، عام 1967، وتأثر بهذا الحدث كثيرا ما جعله يكتب أول قصة روائية له، وكان يحاول أن يجعلها مسلسلا تليفزيونيا ولم يفلح، فقرر أن يدرس السيناريو وبالفعل كتب أول أعماله، السهرة التليفزيونية "وجهة نظر"، التي عرضت عام 1973، لتتوالى أعماله بعد ذلك.

"الوطن" تستعرض في ذكرى ميلاده، التي تحل اليوم 20 يوليو، أبرز الأعمال السينمائية التي ألفها وكتبها خلال مدار مسيرته الفنية:

ضربة شمس - 1980

أول أعمال المخرج محمد خان السينمائية كانت فيلم "ضربة شمس" عام 1980، وقام بتأليفها أيضا وتعاون معه السيناريست فايز غالي، وكتب السيناريو والحوار للفيلم الذي تدور أحداثه حول مصور صحفي يدعى "شمس" ويرتبط بقصة حب مع فتاة تعمل موظفة وتدعمه في عمله، ويحلمان معا بأحلام كبيرة، حتى يسدعى "شمس" لتصوير إحدى حفلات الزفاف، وهناك يلتقط صورة تغير مجرى حياته.

الفيلم من بطولة "نور الشريف، نورا، توفيق الدقن، ليلى فوزي، نجوى فؤاد وحسين الشربيني".

العوامة 70 - 1982

تعاون السيناريست فايز غالي مع المخرج خيري بشارة في فيلم "العوامة 70"، وكتب السيناريو والحوار للفيلم وقام بتأليفه خيري بشارة، وتناول الفيلم حياة أحد مخرجي الأفلام التسجيلية الذي يقابل أحد العمال ويسرد له حكاية سرقة تحدث داخل إحدى محالج القطن، وبعدها يقتل العامل، ويظل المخرج طوال أحداث الفيلم يبحث وراء القضية.

الفيلم من بطولة "أحمد زكي، ماجدة الخطيب، كمال الشناوي، أحمد بدير وتيسير فهمي".

يوم مر ويوم حلو - 1988

التعاون الثاني الذي جمع المخرج خيري بشارة والسيناريست فايز غالي، مع الفنانة فاتن حمامة في فيلم يوم مر ويوم حلو، وكتب فكرة الفيلم خيري بشارة بالتعاون مع فايز غالي الذي كتب القصة والسيناريو والحوار، وتميز الفيلم بواقعيته الشديدة في نقل معاناة أسرة فقيرة متمثلة في أرملة لديها خمسة أبناء.

الفيلم من بطولة "فاتن حمامة، عبلة كامل، محمود الجندي، محمد منير وسيمون".

الإمبراطور - 1990

في أول أفلام المخرج طارق العريان، تعاون مع السيناريست فايز غالي الذي كتب سيناريو وحوار لفيلم الإمبراطور، وتناول الفيلم قصة حياة "زينهم" ورحلة صعوده منذ هروبه من إحدى محافظات الصعيد بحثًا عن لقمة العيش ليصبح مجرم ومن أكبر تجار المخدرات بمصر.

الفيلم من بطولة "أحمد زكي، محمود حميدة، رغدة وعبد الله محمود".

الطريق إلى إيلات - 1993

كتب السيناريست فايز غالي القصة والسيناريو والحوار لفيلم "الطريق إلى إيلات" من إخراج إنعام محمد علي، وتناول الفيلم فترة حرب الاستنزاف وقيام مجموعة من الضفادع البشرية المصرية بمهاجمة ميناء "إيلات" الإسرائيلي الحربي، ونجاحهم في تدمير سفينتين حربيتين.

الفيلم من بطولة "عزت العلايلي، نبيل الحلفاوي، عبد الله محمود، محمد سعد ومادلين طبر".

قدم فايز غالي، خلال مدار مشواره الفني، ما يقارب 25 عملا فنيا تنوع بين الدراما التليفزيونية والمسرح، قبل أن يرحل عن عالمنا في 13 مايو 2014 عن عمر ناهز 68 عاما.