ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية اليوم، القبض على سائق تاكسي بعدما دهس أمين شرطة بسيارته أثناء عمله بإشارة المرور أمام مبنى ديوان عام المحافظة في مدينة المنصورة، وفر هاربًا.

كان اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغًا يفيد بإصابة شرطي المرور بإصابات بالغة أثناء عمله عند الإشارة أمام مديرية الأمن القديمة بمنطقة المحافظة، بعد أن دهسه سائق تاكسي أثناء مناوبته على العمل.

ووجه مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد شرباش مدير مباحث الدقهلية، والعميد أحمد شوقي رئيس مباحث المديرية، والعميد ممدوح الحصى مدير مرور الدقهلية، والمقدم شريف شعيشع رئيس مباحث المرور، والرائد محمود اللوزي معاون مباحث المرور؛ لتحديد وضبط مرتكب تلك الواقعة.

وأسفرت جهود فريق البحث بعد تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة المحيطة وسؤال الشهود، عن أن مرتكب تلك الواقعة هو "محمود.ا.م" وشهرته وائل الصوفاني، 40 عامًا، ومقيم بدائرة قسم أول المنصورة.

وبالفحص تبين أن السائق كان يقود سيارة ماركة فيات 131 تاكسي كهنة، وبعد إعادة طلائها من جديد، نقل لوحات التاكسي على سيارة أخرى، ووضع لوحات معدنية للسيارة تحمل رقم "د ع أ 5238 - ملاكي دقهلية" وطلائها بلون لوحات الأجرة ولذلك حاول الهروب بالسيارة.

وبتقنين الإجراءات تم القبض عليه وأعترف بتحقيقات الشرطة لارتكابه الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.