عبرت أميرة الزهيري، مسئول تنظيم حفلي افتتاح وختام بطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر، عن سعادتها الغامرة، بنجاح تنظيم البطولة: "الحفلان أبهرا العالم كله، لا مصر أو إفريقيا فقط، وفخورة بكل فريق العمل، وحالة التعاون مع جهات الدولة على كافة المستويات".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الوقت كان التحدي الأصعب الذي واجهه فريق العمل القائم على تنظيم البطولة، حيث حصلت مصر على شرف تنظيم البطولة قبل انطلاقها بـ4 أشهر فقط، بدلًا من أن تستغرق هذه الاعدادات سنتين كما يحدث في مختلف نسخ بطولات كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح، أن أعمار فريق العمل القائم على تنظيم البطولة وحفلي الافتتاح والختام تراوح بين العشرينات والأربعينات: "حفل الافتتاح لم يكن به متطوعين، لكنهم كانوا موجودين في تنظيم البطولة ككل".

وأشارت، إلى أن الحفاظ على أرض الملعب كان أمرًا صعبًا للغاية، حيث كان يُجرى اختيار مواعيد بروفة الحفلتين بدقة مراعاة لحالات الملعب، حتى لا يتأثر مستوى اللاعبين سلبًا بتضررها، في حال حدوث أي خطأ.