قال عمر حسن مستشار وزير التضامن لشؤون التأمينات الاجتماعية، إن التأمين الاجتماعي يرتبط بالعمل، وكل المصريين الذينن يعملون يكون لهم تأمين، ودعا الأشخاص غير المؤمن عليهم إلى الانضمام لمنظومة التأمينات الاجتماعية.

وأضاف حسن خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر شاشة "صدى البلد": "لدينا حاليا ما يقرب من 17.5 مليون مواطن مؤمن عليه، ونأمل أن تكون هذه النسبة 40 أو 50 مليون موظف وعامل".

وناشد أصحاب الدخول الحرة أن يتجهو ليؤمنوا على أنفسهم، لأن وظائفهم مرتبطة بصحتهم وشغلهم وعلى الصحة التي تقل مع تقدم العمر.