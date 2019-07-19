قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إن مصر دخلت في المعدل العالمي لنسب الاشتراك في التأمينات.

وأضاف سعودي، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القيادة السياسية وجهت بحل التشابك المالي بين التأمينات مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار، وتم الاتفاق على قيام الخزانة العامة بتسديد قسط سنوي لصناديق التأمين الاجتماعي يقدر بنحو 160.5 مليار جنيه لمدة 50 عاما ويرتفع القسط سنويا بنسبة 5.7% فائدة مركبة.

وتابع رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، أنه تم إيجاد آليه لزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصي 15%، حيث يضمن أن يحصل صاحب المعاش على معاش يكون مؤمن من ارتفاع نسب التضخم.