افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جراج روكسي صباح اليوم، وهو أول جراج ذكي في مصر والأكبر في الشرق الأوسط، وهو بمثابة نقلة نوعية وحضارية في عالم الجراجات الذكية، ويسُهم في حل المشكلة المرورية بمنطقة مصر الجديدة والمناطق المحيطة بها بشكل فعّال.

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"الوطن" تجوّلت داخل الجراج بعد تشغيله، إذ تبلغ مساحته 40 ألف متر مقسمة إلى 4 أدوار، وسعر ساعة الانتظار 15 جنيهًا صباحا، و12 مساءً.

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ماجد ظريف مدير جراج روكسي، قال إنّ الجراج قادر على استيعاب الكثافات المرورية خارج المنطقة، إذ يستوعب 900 سيارة، وهو حجم أكبر من المطلوب في الوقت الحالي.

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وبحسب ظريف يتميز الجراج بتوفير أعلى درجات الأمان فضلا عن توفير الوقت: "مفيش حد بينزل بعربيته تحت الجراج، هو بيسلمها بالأسانسير وهي بتركن أوتوماتيك لوحدها، ما يعني عدم تعرض السيارة لخدش أو حك أو سرقة، مثلما يحدث في أي جراج آخر".

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وتابع مدير جراج روكسي: "مجرد ما بتسيب العربية في الأسانسير، كدا العربية في أمان، الأمر لا يستغرق أكثر من 15 ثانية"، موضحا أنّ السيستم "يركن" السيارة في وقت من 2 لـ3 ثوان، حسب أقرب مكان خال.

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