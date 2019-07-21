طالب اللواء أحمد فؤاد، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، باستمرار الحملات ومتابعة التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وضبط المخالفين، كما وجه نائب المحافظ في تعليماته القائمين على مشروع النقل الجماعي "السرفيس"، بالتأكد من توزيع ولصق استيكر بالتعريفة المقررة على سيارت السرفيس والنقل الجماعي وتشديد الرقابة على حميع قائدي المركبات لمنع أي تجاوزات من قبل يعض السائقين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأِشار إلى أن آخر حملة أسفرت عن ضبط 20 حالة مخالفة تعريفة الركوب وتم اتخاذ إجراءات قانونية حيال المخالفين.

ومن ناحية أخرى، أوضح اللواء عمرو جمجوم، مدير مشروع النقل الجماعي، أن مساعدي المناطق الجغرافية على مستوى محافظة القاهرة مكلفين بالمرور اليومي على جميع مواقف العاصمة على مدار اليوم.