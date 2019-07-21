تبدأ 17 أغسطس.. مواعيد امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية

أعنلت بوابة الأزهر الإلكترونية، مواعيد امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية وإعدادية البعوث والشعبة الإسلامية.

يُذكر أنّ نسبة النجاح بالقسم الأدبي 41.78%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 85 ألفًا و867 طالبًا، حضر منهم 80 ألفًا و181 طالبًا، ووبلغ عدد الناجحين منهم 33 ألفًا و496 طالبًا، أما القسم العلمي فجاءت 67.98%، وبلغ عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحانات في هذا القسم 46 ألفًا و835 طالبًا، حضر منهم 35 ألفًا و672 طالبًا، وبلغ عدد الناجحين منهم 24 ألفًا و251 طالبًا، أما قسم الشعبة الإسلامية 93.55%، فتقدم للامتحان 155 طالبًا حضروا جميعم للامتحان، نجح منهم 145 طالبًا، أما في معاهد غزة فجاءت النسبة 81.6%، المتقدمين للامتحان 179 طالبًا، حضروا جميعهم، وبلغ عدد الناجحين 146 طالبًا.