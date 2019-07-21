أصيب 7 أشخاص، اليوم، إثر اصطدام سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل على الطريق الزراعي السريع أمام قرية كنج عثمان بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار، باصطدام سيارة ملاكي بأخرى نصف نقل على الطريق الزراعي اتجاه القاهرة، أمام قرية كنج عثمان التابعة للمركز.

أسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام للعلاج، وهم "محمد.م.س" 8 سنوات، مقيم بكفر الشيخ، و"إدارة.ه.ش" 58 سنة، مقيمة بكفر الشيخ، و"محمد.ص.غ" 35 سنة من دسوق، و"أحمد.ل.س" 25 سنة، من كفر الدوار،، و"محمد .م .أ" 35 سنة من كفر الدوار، و"شيماء.ف.ع" 35 سنة، من كفر الشيخ، و"مريم.م.س" 5 سنوات، من كفر الشيخ. وحرر المحضر اللازم.