تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريقين، شبا في جراج سيارات وورشة نجارة أمام قسم ثان شبرا الخيمة، دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق بجراج سيارات وأتوبيسات على أرض فضاء أمام قسم ثان شبرا الخيمة وكذلك ورشة نجارة.

انتقل المقدم أحمد الشعراوي، مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء، وسيارات إسعاف، وجرت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتولت النيابة التحقيق.