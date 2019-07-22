قال الإعلامي عمرو أديب، إن جراج روكسي الذي افتتح اليوم، سيعمل على تخفيف الزحام بالمنطقة.

وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "الحمدلله ربنا إداني العمر إني أشوف جراج روكسي اللي بيتعمل من 10 سنين، ودا شيء هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط اللي كننا بنشوفه في الأفلام".

وتابع أن الجراج نفذ بتكنولوجيا كوريه، وانتهت مصر من المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل 900 سيارة وسيتكلف 400 مليون جنيه، "الجراج دا بيفكروا يعملوه من 2010 ووقف 2013، بس دلوقتي عندنا إرادة سياسية أما بنقول نعمل يبقى نعمل".

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واستطرد: "عربيتك تتاخد بأسانسير وتطلع تتركن في مكان فوق، اتوماتيك لا منادي ولا سايس ولا حد تسيبله المفتاح، منطقة مكتظة فيها نوادي وقصر الاتحادية، دي حجات كنا بنشوفها في أفلام الخيال العلمي، عربيتك في مكان محترم آمن مراقب فيه وسائل إطفاء، محتاجين كذا جراج من دول".