الخرباوي: حسن البنا تلقى تبرعات من ممثلين للماسونية لإنشاء الإخوان

قال ثروت الخرباوي، المفكر الإسلامي، إن جماعة الإخوان الإرهابية ارتكبت جرائم عدة كما كانت تخترق الأحزاب لنشر أفكارها، واستمرت الجماعة الإرهابية بإبراز بعض المصطلحات على أنها من الدين لتخلق الفرقة بين المسلمين لخدمة مصالحها، وذلك خلال حواره في برنامج " 90 دقيقة"، مع الإعلامي محمد الباز، على قناة "المحور".

وأضاف "الخرباوي"، أن جماعة الإخوان الإرهابية سارت على نهج الشيطان، كما أن حسن البنا التقي الخُميني الإيراني وبعدها أنشأ دارا للتقريب بين السنة والشيعة، مطالبا الهيئة العامة للكتاب بإعادة طبعة كتاب محب الدين الخطيب، أستاذ حسن البنا، لتضمنه شهادة حول اتهامات في ذمته المالية، مؤكدا أن حسن البنا أنشأ التنظيم المسلح للجماعة الإرهابية في عام 1939.

وأوضح المفكر الإسلامي أن مصطلح الجماعة مستحدث من الإخوان ويرجع للحارة اليهودية بالأندلس، وأن حسن البنا تخرج من المدرسة التجهيزية ولم يتخرج من كلية دار العلوم كما يُشاع في الكتب الإخوانية، مؤكدا أن مؤسس الإخوان كانت له لقاءات مع ممثلين للماسونية، وتلقى منهم تبرعات في بداية تكوين الجماعة.