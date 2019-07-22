أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن مد ساعات العمل بالخطوط الثلاثة بداية من أول أيام عيد الأضحى المبارك، لتبدأ حركة تشغيل القطارات من الساعة 5:30 صباحا وحتى الثانية صباحا بعد منتصف الليل، ليعمل نحو 20 ساعة متواصلة، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى.

وأكدت الشركة أنه سيتم تجهيز نحو 14 وحدة إسعاف بالمحطات لعلاج الحالات المرضية الحرجة، كما سيتم تأمين المحطات من الداخل والخارج وعلى الأرصفة من قبل أفراد الشرطة التابعين لشرطة النقل والمواصلات، لتوفير كل الحماية الأمنية للركاب.

بدوره، أكد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، أنه سيتم زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات المزدحمة، لمنع زحام الركاب أمام شبابيك التذاكر، مشيرا إلى أنه سيتم عمل رحلات إضافية للخطوط الثلاثة وقت الذروة، كما سيتم نشر يوميا خلال عطلة العيد فرق الصيانة على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة، موضحا وجود كمائن شرطية ثابتة بالمحطات لتوفير الحماية الأمنية للركاب والعاملين بشركة المترو.

وأضاف "عبدالهادي" في تصريحات لـ"الوطن"، أنه سيتم عمل مجموعات بالمحطات لمتابعة أي معوقات تحدث للعمل فورا على حلها، لافتا إلى متابعة سير حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، للتأكد انتظام الرحلات وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، منوها بأنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة وضع جداول التشغيل وعدد الرحلات التى ستقوم بها القطارات خلال العيد.

وأوضح المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، أنه سيتم توفير "الفكة" بجميع منافذ بيع التذاكر لتجنب زحام المواطنين أمام الشبابيك، لافتا إلى أن جميع الصيانات الخاصة بالبوابات الإلكترونية الخاصة بدخول وخروج الركاب، والسلالم الكهربائية، والأسانسيرات، تتم بصورة دورية للحفاظ على سير العمل بالمحطات، موضحا أنه سيتم متابعة شكاوى المواطنين على مدار ساعات التشغيل، للعمل على حلها سريعا.